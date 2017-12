Marcha atrás: OSSE pagará plus navideño a sus empleados

A pesar que en un primer momento se dijo que los empleados de OSSE no cobrarían el plus navideño por no pertenecer al escalón general de la administración pública, el preside4nte de la empresa estatal, Sergio Ruiz, confirmó el pago del bono con recursos netamente propios. El monto, en sintonía con el acordado por el Poder Ejecutivo, será de $ 6.000 en dos cuotas. De esta manera dan marcha atrás con la decisión de no abonarlo por considerar que los trabajadores ya contaban con otros extras.

“Nosotros como empleados de OSSE no fuimos alcanzados por el Plus Navideño que otorgó la provincia a sus empleados. Ni tampoco se nos iba a enviar recursos para afrontar este pago. Es por eso que, tomamos la decisión de pagarlo con fondos de la empresa. Lo pagaremos con recursos propios de OSSE”, dijo Ruíz.

En el mismo sentido añadió que el monto a pagar por este concepto será “de $6.000 al igual que lo dispuso el Poder Ejecutivo”.

Para cerrar el funcionario aclaró que esta ayuda financiera se puede afrontar “gracias a que contamos con una empresa solida económicamente. Tenemos una empresa sin déficit y con un margen para pagarlo”.