Marinero dice que en Iglesia aún se espera por el que mejor mida para ser precandidato

En Iglesia no está nada sencillo el panorama de la precandidatura por el lado del oficialismo. Es que si bien el gobernador y líder del frente Todos, Sergio Uñac, dio prioridad a los intendentes que pueden repetir, en el caso del iglesiano Marcelo Marinero, sostuvo que tiene todas las condiciones para poder ir a pelear por un periodo más, pero puso a consideración también al diputado Jorge Espejo y a su hermano Mauro Marinero, también diputado. Es que según mencionó, se va a esperar y aguardar por el que nombre que mejor mida en las encuestas previas.

En este marco, el diputado Espejo mencionó que será precandidato a intendente de todas formas. Para eso consiguió los avales para presentar en la Justicia Electoral y espera por su partido para competir de manera departamental con boleta corta en caso de que el oficialismo no quiera internas, una bajada de línea que se da en la mayoría de los departamentos y entre ellos Iglesia.

Esto último podría generar que Marcelo Marinero decidiera ser el precandidato del oficialismo, pero decidió esperar más sondeos para determinar “estamos evaluando y trabajando en armar la mejor propuesta y lista para ponerla al servicio de los iglesianos”.

“Seguramente antes del 30 de enero vamos a tener las definiciones. Estamos dialogando con los diferentes sectores y las personas que más miden dentro del departamento que son del extracto de nuestro sector (bloquismo), que son Mauro Merinero, Jorge Espejo, Gustavo Deguer y yo, somos los cuatro que según las encuestas somos los que más medimos. Estamos definiendo las posibilidades de que llegue el mejor”, dijo el jefe comunal.

En relación a la posibilidad de llegar a un acuerdo teniendo en cuenta la postura de Espejo, sostuvo: “Vamos a definirlo por consenso, no por internas porque hacen daño las internas pese a ser una herramienta de la democracia. El que pierde no acompaña, por eso buscando el consenso no nos ha ido mal. El tironeo es común en política pero nos vamos a poner de acuerdo”, .

Ahora habrá que aguardar qué sucederá con los números que sean presentados y las charlas con el líder del frente como es Uñac, quien priorizó el consenso, evitar las internas y la prioridad de los jefes comunales que pueden repetir mandato.