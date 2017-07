Martinazzo aseguró que el lunes se reactivará el pago de las pensiones suspendidas

Finalmente, las pensiones no contributivas suspendidas por el Gobierno nacional con la excusa de ser revisada ante posibles irregularidades, serán reactivadas desde el próximo lunes, según lo indicado por la delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gimena Martinazzo.

“El próximo lunes se reactivarán las pensiones no contributivas que por algún motivo no obtuvieron su cobro en el período 2017”, expresó. Además, Martinazzo reiteró que “a partir del próximo lunes se efectivizará el pago de todas aquellas pensiones no contributivas, que por algún motivo se suspendió su cobro durante el año 2017 hasta su concreta revisión”.

La funcionaria aclaró que el cobro podrá realizarse por planilla complementaria, lo que significa que el dinero no será depositado en el cajero automático, “sino que el beneficiario podrá cobrar por ventanilla en el lugar de pago”, y que cada persona “tendrán 15 días para realizar el trámite”.

“Queremos seguir llevando tranquilidad a las familias de San Juan y garantizarles que el Gobierno de la Nación no dejó ni dejará de otorgar ni pagar pensiones por invalidez”, finalizó la delegada de Desarrollo Social en San Juan.