Martinazzo cruzó a Diaz y apuntó a que quieren ensuciar una gestión

El problema que surgió tras la quita de pensiones no contributivas y su posterior marcha atrás por parte del Gobierno nacional no parece terminar jamás.

La incógnita sobre la cantidad de beneficiaros que habían sido afectados por esta polémica decisión se reveló. Fue el director de Personas con Discapacidad, Gastón Díaz, quien a través de las redes sociales confirmó que 1.828 pensiones se suspendieron en la provincia.

Pero la responsable del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gimena Martinazzo, sigue sin brindar los datos exactos y en comunicación con DIARIO HUARPE explicó: “La información que tengo es lo que ya dijimos y se reactivaron todas las que se habían suspendido en algún momento. Las que sí se dieron de baja son las pensiones de las personas fallecidas”.

Además, la pre candidata a diputada nacional por el PRO apuntó: “No se porqué siguen con este tema. Evidentemente ya te das cuenta que no es un problema de pensiones sino de tratar de ensuciar una gestión”.

“Si hay algunas que no se reactivaron, tranquilamente el Ministerio de Desarrollo Humano va a poner a disposición las movilidades que tienen para aquellas personas, que no han sido reactivadas por un problema de sistema, sean trasladadas hasta la oficina de 9 de julio o traerlas de los municipios alejados para que pueden reactivar su pensión”, explicó Martinazzo.

Desde la Dirección de Discapacidad, Gastón Díaz solicitó una audiencia con Gimena Martinazzo pero nunca se pudo concretar. Al respecto, Martinazzo explicó: “Quedamos en reunirnos, a mí se me complicó ese día. Quedamos otro día y él me suspensión la reunión, de ahí nunca más. Pensé que había quedado todo listo porque inmediatamente se levantó el tema de las pensiones. Entonces, no entiendo cuál sería en este momento su preocupación” Y agregó que “de todas maneras, la oficina está abierta, no necesita audiencia, ni presentar una nota para reunirse conmigo”.