Más de 500 personas se informaron sobre la prevención del abuso sexual en niños

Durante este miércoles se llevó a cabo la I Jornada de Prevención de Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, organizada por la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y la Cámara de Diputados.

El primero en tomar la palabra fue el cortista Guillermo De Sanctis, quien sostuvo que “esta problemática del abuso de niños, niñas y adolescentes es extremadamente grave. No debemos quedarnos solamente en el diagnóstico, tenemos que poner el acento en salir al encuentro del problema”.

“Cada vez más la gente se anima a denunciar, porque antes del Centro ANIVI que depende de la Corte, debían ir a la comisaría. Esto era un inconveniente porque la gente no quería ir a la comisaría con el niño porque lo consideraban traumático. Este Centro va mucho más lejos y trasciende largamente la Cámara Gesell. Es un Centro especializado donde empezamos por la contención del niño. Aquí se radica la denuncia en presencia del fiscal, el juez, también muchas veces con expertos, con el cuerpo de psicólogo, trabajadores sociales, con lo cual creo que la gente se está animando y ha entrado en confianza para denunciar más que antes. Esta problemática, que no es nueva, hay que abordarla con todas las fuerzas, no podemos permitirnos quedarnos solamente en el diagnóstico”, agregó De Sanctis.