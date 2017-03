Más de 20 trabajadores despedidos protestaron frente a Telefónica

En la mañana de este martes, trabajadores del área de mantenimiento del servicio de telefonía se manifestaron en la puerta de la empresa Telefónica para reclamar por sus puestos de trabajo. El 15 de marzo pasado, 25 personas fueron despedidas a través de un telegrama.

Según explicó Gonzalo Porra, uno de los trabajadores a DiarioHuarpe.com, ellos operaban para la empresa Zentis, una contratista de Telefónica que los notificó del despido a raíz de que dicha empresa perdió la continuidad de la concesión del trabajo en la provincia.

“Pedimos una continuidad laboral, ya que cada 4 años tenemos la incertidumbre de no saber si vamos a ser contratados nuevamente y bajo qué condiciones de trabajo”, dijo Porras.

En este sentido, Porras expresó que Telefónica terceriza los trabajos de mantenimiento de redes a otras empresas. Estas empresas se renuevan cada 4 años, y también renuevan el personal, que es contratado o a su vez subcontratado por otras empresas. En este tipo de acuerdos, los trabajadores pierden seguridad laboral, ya que trabajan muchas horas extra, cobrando bajos sueldos en blanco y sin los aportes correspondientes.

En 2014, fueron contratados por una empresa parte de Telefónica, TIS, que les dio estabilidad y las condiciones laborales óptimas. Sin embargo, ahora la situación cambió para 25 empleados que quedaron cesanteados.

La empresa contratista actual, Retesar, aún no se comunicó con los trabajadores despedidos, por lo que todavía no saben si van a recuperar su trabajo. Por otro lado, desde la empresa ya avisaron que vendrá una subcontratista, que les ofrecería el mismo sistema laboral de trabajo precarizado, según lo que dijeron los trabajadores.

“Ya aguantamos muchos años del miedo de no saber si íbamos a mantener nuestros trabajos, no queremos volver a eso“, expresó el vocero de los trabajadores, que no tienen representación por parte de ningún sindicato u organización.

“Nos dejaron cesantes sin ninguna propuesta. Queremos seguir trabajando y que Telefónica se haga cargo de nosotros, que trabajamos por la calidad del servicio que brindan a los usuarios”, finalizó.