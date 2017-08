“Me parce que se está gobernado para la tribuna todo el santo día”

El exintendente de Rawson y actual cabeza de lista para senador nacional por el Frente Somos San Juan, Mauricio Ibarra, dialogó con DIARIO HUARPE en la previa de las PASO y fue categórico al decir que se gobierno pensando en la “tribuna” y no en la gente. También contó qué hace los fines de semana y que prefiere las pastas por encima del asado.

¿Qué hace cuando no hace política?

-Soy amante de las plantas, de los animales. Tengo mi viverito en el fondo de mi casa, tengo plantas. Y bueno hago eso, una vida en contacto con la naturaleza.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

-Realmente me gustan mucho las pastas, es lo que más me deleita. En mi casa los domingos hay entre 30 y 40 personas. Y es el momento de compartir. Los sábados y domingos yo no hago política, los sábados y domingos son de mi familia.

¿Si llega al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

-Debemos tener tolerancia cero con la delincuencia. Todo tiene que ver con construir conductas que sean correctas desde muy pequeños, desde muy chicos. Respetar a la maestra, respetar al policía, respetar a la persona mayor, de dar el asiento. Todo eso construye una sociedad que no rompe pactos y que termina siendo una sociedad más segura. Y ser inflexibles con aquellos que han elegido el camino de delinquir, hay que ser inflexible, si le das 15 años de prisión tienen que estar 15 años en prisión.

¿Cómo se baja la inflación?

-El presidente Macri tienen una mirada distinta, porque cada uno mira la economía desde el lugar que le toca ocupar en el mundo, entonces él cree que desde la inversión empresarial se resuelven los problemas de la economía. Yo la miro de otra manera. Yo creo que sentándose con los sanjuaninos, sentándose con los entrerrianos, sentándose con el misionero y corrigiendo sus economías regionales y sus sistemas de producción mejoramos este tema.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

-Todo esto se discute en el Presupuesto Nacional, la política de fomento. Un régimen de promoción industrial del siglo XXI, inteligente, dinámico, sagaz, novedoso, me parce que sería formidable que lo pudiéramos tener los sanjuaninos. La industria textil, la industria de agroquímicos, la industria de maquinaria insume mucha mano de obra. Los pavimentos la verdad no tienen impacto en la mano de obra. Yo veo gastar millones y millones en pavimento en rutas que no son necesarias, y no insumen mano de obra de trabajadores sanjuaninos. Entonces me parece que hay que ordenar las prioridades, porque me parce que no se está gobernado con prioridades, me parce que se está gobernado para la tribuna todo el santo día.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

-Estas últimas semanas se discutieron fueros sí, fueros no, De Vido sí, De Vido No, yo les decías, miren los fueros míos están en remate, se los regalo a quien los quiera, porque no cabe en mi cabeza robar. Yo no he venido a la política a robar. Me parece que ese ejemplo del gobernante, es el ejemplo que hay que transmitir para abajo. Hasta los pibes más chicos de la villa hay que ponerles el ejemplo, hay que ponerles límites, no es lo mismo ser honesto que ser ladrón; no es lo mismo no estudiar que estudiar.