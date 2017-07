Mergó: “El mejor posicionado para elegir a un abogado, es otro abogado”

Otra palabra autorizada en materia de Derecho, para hablar del desplazamiento del senador Ruperto Godoy del Consejo de la Magistratura, es el titular del Foro de Abogados, Hugo Alfredo Mergó quien sostuvo que “si en esto se ha expedido una cámara donde se hizo un análisis técnico y jurídico, hay que respetarlo. En el Foro siempre decimos que cuando hay situaciones que están en trámite judicial, hay que respetar lo que dice la ley”.

Desde el Foro, Mergó dice que “si nos ponemos a analizar, lo que se elige es un abogado, que mejor que un par elija a otro. Esto es un organismo eminentemente técnico, entonces pienso que el mejor posicionado para elegir a un abogado, es otro abogado. No lo veo tan mal al fallo pero de todos modos mi análisis es muy general porque no he visto los Considerandos del fallo”.

Además, el abogado sostuvo que “no olvidemos que cuando elegimos un juez, estamos eligiendo una persona que va a tener nada más ni nada menos que la responsabilidad de dictaminar sobre el último eslabón de defensa de derecho que tiene un ciudadano”.