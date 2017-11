Mergó siente que se limpió su imagen y dijo estar a disposición del Foro

El Foro de Abogados celebró en la noche del jueves la asamblea en la que se aprobaron los balances y auditoría de la gestión anterior que tuvo a la cabeza a Alfredo Mergó. Tras las versiones en las que se cuestionó al abogado por la ausencia de comprobantes de gastos de dinero, el propio Mergó sostuvo que el resultado de la asamblea sirvió para “limpiar su imagen”, aunque al mismo tiempo sostuvo que su vida se la dedicó al foro por lo que se encuentra “a disposición”.

Alfredo Mergó fue cuestionado desde la nueva dirigencia del Foro de Abogados por no un faltante de dinero ($400 mil), cantidad que después él se encargó de colocar como garantía ($16 mil en comprobantes y $380 en efectivo). Esto permitió que se aprobara el balance y la auditoría, algo que le permitió a él limpiar su imagen, según contó a Diario Huarpe.

“Se limpió mi imagen. Yo no tuve actitud antijurídica, no violé ninguna norma jurídica, lo que podría haber dado motivo a alguna acción de tipo judicial. Me manejé de acuerdo a los parámetros establecidos y encima por mi honorabilidad hice el depósito que ahora lo tienen como rendición”, mencionó el ex presidente del foro.

La asamblea del jueves era para aprobar o desaprobar la auditoría y balance. Pero en la próxima reunión debería tratarse la finalidad del dinero depositado como garantía para sanear el faltante.

En relación a si volvería al cuerpo que nuclea a los abogados, Mergó mencionó: “Al Foro lo quiero muchísimo, entregué muchos años de mi vida al ser residente, vicepresidente, director de los Jóvenes Abogados y también subdirector de Mediadores. Cuando uno tiene pasión por las instituciones, estas cosas no te manchan, no te marcan y a veces estas cosas forman parte de la exposición y las internas. Lo importante es que la gestión fue aprobada por unanimidad. Estoy a disposición de la institución, por cosas como estás no voy a dejar de querer a la institución”.

Mergó dijo que no tuvo la posibilidad de charlar con el nuevo presidente del Foro, Marcelo Arancibia y mencionó que él es una persona de mucho diálogo, dejando una puerta abierta para tal acción.