La merma en el dinero del Go­bier­no provincial a los municipios para afrontar el incremento salarial, que disparó el reclamo de dos de los departamentos del Gran San Juan encabezados por dirigentes de Cambiemos, continúa y ahora se metieron en la discusión sus referentes sanjuaninos con cargos nacionales. El senador Roberto Basualdo y el diputado nacional Eduardo Cáceres opinaron acerca del tema pero, a contrapartida de lo que se esperaba, no coincidieron en las definiciones.

Diputados aprobó el giro a los municipios de los fondos para que las comunas puedan afrontar el incremento salarial de los sueldos de empleados de planta y contratados. Pero los pa­santes o becarios no fueron considerados en este subsidio, lo que disparó el reclamo de dos de los 17 municipios que sufrieron una merma en los recursos respecto al año pasado: Santa Lucía y Rivadavia, dos comunas de Cam­biemos.

DIARIO HUARPE pudo dialogar con el senador Roberto Basualdo respecto del tema, pero al contactarse con el diputado Eduardo Cáceres, este no quiso brindar mayores declaraciones que las que había esbozado en una gacetilla de prensa previamente enviada refiriéndose al tema.

BASUALDO

Defendió a los suyos

“No podría decir si es una cuestión política o no, pero sí entiendo que los dos años anteriores se distribuyó de una forma y ahora se hizo de otra. Es una cuestión que ha afectado las arcas de los municipios. Sin embargo, más allá de la situación de cada empleado, de­trás hay una familia, entonces no le podés decir ‘no te voy a pagar un au­mento de sueldo’ a una familia”, expresó Basualdo.

“Los municipios nuestros no han au­mentado la cantidad de empleados, al contrario, los bajaron”, dijo el senador nacional. Pero Basualdo también habló de una mejor distribución e hizo referencia a la coparticipación al decir: “Tenemos que tener la ley de coparticipación municipal, algo que venimos reclamando desde hace años, Dios quie­ra que la podamos tener ahora, porque una vez que esté esa ley, que cada uno pueda tener sus fondos y no tengamos que depender para este tipo de cosas, entonces no hará falta que les den dinero extra”.

Respecto a los trabajadores que están en una situación irregular, como los pasantes, el senador sostuvo que “se tiene que ir pasando los pasantes a trabajo genuino. Eso es algo que todos queremos, lo ideal sería tener un trabajo normal, pero hay una realidad e indica que es imposible pasar todas estas personas a planta porque sería imposible pagar los sueldos”.

CÁCERES

Crítico contra el gobernador

Por su parte, el diputado Cáceres en su gacetilla de prensa cuestionó la falta de transparencia de la gestión uñaquista y tuvo una consideración con el intendente Marcelo Orrego.

“No logro comprender por qué San Juan es una de las únicas provincias que no adhiere a las leyes de transparencia que sacamos en el Congreso de la Nación, cómo puede ser que cualquier persona pueda saber qué hace Macri o cualquier ministro nacional con los recursos públicos y en San Juan todos se esconden a la hora de rendir cuentas. ¿A qué le tienen miedo?”.

Al mismo tiempo dijo que “Orrego es reconocido por Macri como uno de los mejores intendentes del país, marcó un hito en la gestión municipal en San Juan siendo el único intendente no giojista en la era de Gioja y todavía se luce en la única provincia del país que su gobernador no distribuye los recursos que recibe de la Nación porque no hay ley de coparticipación municipal. Que Uñac le diga a Orrego cómo se tiene que manejar un municipio es un chiste”, mencionó el funcionario afín a Cam­biemos.