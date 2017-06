“Mi trabajo es meter preso a Nasisi porque no ha hecho nada para devolver los bienes”

Luego de que el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, afirmara en DIARIO HUARPE que adelantara que están evaluando iniciar acciones legales contra la defensa de Rudolph y Mattar ya que entiende que “esto es una persecución”, quien salió al cruce fue el abogado Miguel Arancibia.

Arancibia es el abogado defensor de la familia Mattar y de Carlos Rudolph, en la causa que se iniciara contra la UNSJ por la no restitución de objetos de los profesionales. Respecto de las declaraciones de Nasisi, Arancibia afirmó que “la declaración de Nasisi es patética, no le encuentro ni pies ni cabeza. Me da la sensación que no ha leído ni las cartas de intimación“.

“Un abogado intima, no amenaza. Un abogado, cuando tiene un mandato de un cliente tiene que hacer su trabajo y yo creo que él debe contestar el requerimiento fiscal, es claro eso“, afirmó el letrado y desestimó rotundamente que exista alguna persecución contra el rector de la Casa de Altos Estudios.

“Me sorprende (por Nasisi) que no vea la situación familiar, los seres humanos que hay atrás de todo esto. Él es el rector, un funcionario público con responsabilidad pública, el tiene que asumirla, entonces él tiene que mirar lo que ha sucedido en la Universidad, una entidad que se jacta de tener los juicios de lesa humanidad, de respetar los derechos humanos pero tiene que mirar los derechos humanos de dos profesores que era muy prestigiosos y que él realmente los trata con desdén“, aseveró.

En relación con esto Arancibia fue más allá y aseguró que “mi trabajo es meterlo preso porque no ha hecho nada para devolverle los bienes, buscar los que faltan, las herramientas de trabajo. Tengo un mandato de la familia, soy abogado“. Agregó que “esto no es persecución, es mi trabajo como abogado. No tengo nada personal con Nasisi, es mi trabajo“.