El ministro Sánchez se desentendió de una posible precandidatura en Pocito

Pocito es una incertidumbre respecto a quién será el precandidato oficialista en la tierra de Sergio Uñac ya que Fabián Aballay no puede repetir mandato. Y entre los nombres que arrojó el actual intendente se encuentra el del ministro de Desarrollo Humano Armando Sánchez, aunque este último se desentendió de la jugada y si bien mencionó que es partícipe de cada reunión del justicialismo en el departamento, aún no se habla de candidaturas.

El ministro Sánchez tomó un poco de distancia de las declaraciones de Aballay que lo mencionó en un lote de cuatro posibles precandidatos a competir por la intendencia pocitana. Es que el jefe ministerial, al ser consultado por los dichos del intendente expresó: “No tengo idea, a mí no me ha dicho nada Fabio. Soy integrante de la Junta Departamental pero no he escuchado nada al respecto”.

Con estas palabras el ministro Sánchez se despegó un poco de las versiones que lo colocan como uno de los posibles candidatos junto a la diputada Marcela Monti, el presidente del Concejo Deliberante José Luis Esteve y el concejal Flavio Quadri.

Sánchez mostró enfoque en su trabajo en la cartera social al mencionar que “con todo el trabajo que hay en el Ministerio, creo que no podemos distraernos en qué va a pasar más adelante. Además, el conductor de todo este proyecto es el Gobernador y donde él considere que uno puede servir y ser útil, ahí estaremos”.

En relación a las declaraciones de Aballay, el ministro dijo “hay varias personas capacitadas en el departamento que pueden sucederlo a Fabio y todas pertenecemos al mismo equipo de trabajo desde hace muchos años con Coco, el papá de Sergio (Uñac), allá en el año 1995 y después hemos seguido con Sergio y luego con Fabio”.

“Yo me quise jubilar el año pasado y el Gobernador me dijo que lo acompañe hasta 2019, así que le prometí y dije que hasta ese año si Dios me da vida lo iba a seguir acompañando”, sentenció Sánchez.