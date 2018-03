Mirá cuánto dinero se llevó cada diputado por canjes de pasajes en Nación

Gracias al polémico sistema de canjes de pasajes, aéreos y terrestres, que rige en el Congreso de la Nación, los diputados nacionales que presentan a San Juan lograron hacerse con una diferencia económica para nada despreciable durante el 2017. Los números que fueron publicados por la web Directorio Legislativo posicionan a Graciela Caselles como la legisladora local que más provecho sacó de la situación. La dirigente bloquista canjeó pasajes que no utilizó por más de $291 mil. El podio lo completa Eduardo Cáceres y Florencia Peñaloza. Entre los seis diputados provinciales se alzaron con $587.845.

Cada uno de los legisladores recibe, haya o no sesiones, 20 pasajes de avión y el mismo números en pasajes de ómnibus. Pueden decidir el destino, ya que rige para todo el país, y no necesariamente deben ser utilizados por ellos. Pero con este sistema siempre hay premio. Es que los pasajes que no son utilizados pueden canjearse por dinero en efectivo con un simple trámite administrativo. La Cámara Baja abona por cada uno de los pasajes aéreos $1.350 y por los de ómnibus $650.

La lista de los diputados sanjuaninos que más rédito logró durante el año pasado con este sistema fue Graciela Caselles. La presidente del Partido Bloquista se alzó con $177.780 por canjear boletos aéreos y $113.400 en pasajes terrestres. Totalizando así $291.180, más de un cuarto de millón. El segundo lugar fue para Eduardo Cáceres. El dirigente del PRO canjeó $91.610 en pasajes aéreos y $56.640, un total de $148.250. El podio lo completa la dirigente camionera Florencia Peñaloza. La diputada nacional, que asumió tras la muerte de Enrique Castro, canjeó boletos aéreos por $24.790 y de colectivo por $31.565, lo que hace un total de $56.355.