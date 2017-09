Mirá lo que dijeron los intendentes de Cambiemos sobre el Fondo del Conurbano

El pasado viernes, en rueda prensa, el gobernador Sergio Uñac pidió que los intendentes, que en San Juan pertenecen al Frente Cambiemos, se pronuncien sobre el Fondo del Conurbano, al entender que si la provincia pierde el envío de $2.500 millones desde Nación también se vería afectado el presupuesto de los municipios. Tras esto DIARIO HUARPE charló con Fabián Martín de Rivadavia, Gustavo Núñez de 9 de Julio, Leopoldo Soler jefe comunal de Ullum, Julián Gil de Caucete y Marcelo Orrego de Santa Lucía. Todos coincidieron en decir que debe primar el beneficio de San Juan por encima de las cuestiones partidarias.

“Tengo entendido que los fondos están garantizados y no serán afectados, pero si algo de esto pasa indudablemente vamos a defender los intereses de San Juan. No queremos que San Juan reciba menos dinero. De todas formas esto lo tiene que resolver la Corte de Justicia y primero debemos respetar las instituciones y esperar a que esto suceda”, dijo Martín. En el mismo sentido añadió “es un tema importante, pero me parece nos estamos apresurando. Nosotros estamos a favor de los intereses de San Juan, pero este gobierno nacional demostró que es un gobierno federal que remitió a la provincia buena cantidad de dinero”. El intendente de Rivadavia dijo también que “estamos en medio de una campaña política y todo esto tiene un trasfondo de este tipo”.

Desde 9 de Julio, Núñez, expresó que “en esto debemos ser transversales, estamos hablando de recursos provinciales y debemos acompañar las acciones de la provincia. Esto es importante para todos. En cuestiones ideológicas podemos pensar distinto con el gobernador, pero en este tema debemos estar juntos para que nos vaya a bien a todos”.

Soler, intendente de Ullum, añadió al respecto “no puedo decir que haremos una movida partidaria por este tema, pero en lo personal le doy todo mi apoyo al gobernador Uñac. En una situación como esta, donde están en juego el recurso económico de todos los sanjuaninos, debemos estar unidos y tirar para el mismo lado”. Además apuntó “nosotros en Ullum, como ningún otro departamento, sufrimos el tema de los fondos y sobre todo porque esta situación supera lo partidario”.

Julián Gil opinó de la misma manera al señalar que “apoyaremos por delante de todo los intereses de la provincia. Sacaremos una declaración en apoyo a las acciones que realice el gobernador. Este es un tema que nos involucra a todos, es transversal y va más allá de los intereses políticos que podamos tener”.

Para cerrar hay que recordar que, sobre el Fondo del Conurbano y la postura de apoyar o no lo actuado por la provincia, el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, ya había anticipado que “mi opinión siempre fue estar a favor de los intereses de San Juan y de los vecinos de Santa Lucía. Pero lo cierto es que este tema es judicial y está en manos de la Corte de Justicia. Defender los intereses de San Juan, no significa estar en contra de nada y de nadie, pero el tema judicial está en manos de la Corte”. En el mismo sentido añadió que “también es fundamental la sanción de una Ley de Coparticipación para San Juan. Reconozco que el gobierno local está trabajando en el tema y esperamos que lo haga de manera más ágil para que el bienestar de todos los departamentos. Yo he sido uno de los que más viene luchando por esta ley, ya que la considero como algo fundamental”.