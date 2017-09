Gioja: mirá por quién pidio votar en octubre

Sin vueltas el presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, publicó una carta abierta en su perfil de Facebook y pidió, a todos los peronistas de la provincia de Buenos Aires, que voten por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones de octubre.

“Compañeras y compañeros, se cumplen 62 años de uno de los hechos más fatídicos que vivió nuestra República Argentina y sin dudas el más trágico que vivimos los peronistas, como fue el bombardeo a la Plaza de Mayo, lo que provocó el derrocamiento de un gobierno elegido legítimamente por el voto democrático del pueblo, la instauración de una dictadura militar que nos persiguió, que nos proscribió y que obligó a nuestro líder, el General Juan Domingo Perón, a 18 años de exilio”, recordó el exmandatario sanjuanino.

En la misma carta añadió “el pueblo peronista celebra estos días los 30 años de la victoria de la Renovación, lo que permitió que, de la mano de Antonio Cafiero, nuevamente un gobierno Justicialista asuma la máxima responsabilidad de gobierno de la provincia más importante del país. Estos acontecimientos, más la inminencia de los comicios de octubre hacen propicio abrir un espacio de reflexión, que quiero compartir con todos ustedes: Nuestro partido atraviesa un estadio como hacía mucho tiempo no vivía. Debemos enfrentar un desafío electoral en el cual el voto Justicialista es mayoritario y ganador, pero por cuestiones diversas, ese voto se encuentra disperso”, dijo.

Al mismo tiempo consideró que es “fundamental que todos los Peronistas hagamos un ejercicio que nos permita focalizarnos en lo importante: que el Justicialismo triunfe en las elecciones de octubre para que diputados y senadores justicialistas se integren a las Cámaras legislativas de la Nación y de las Provincias, para defender al pueblo de lo que será un seguro ajuste brutal que propondrá el gobierno en caso de ser ellos los que ganen las elecciones. Pero para que esto último no ocurra deberá primar, por sobre todas las cosas, el espíritu de unidad de los justicialistas por encima de cualquier mezquindad subyacente. No es momento de proscripciones preventivas, ni de sacar el “peronómetro”. Porque como nos enseñara el General Perón, El Peronismo no es sectario ni excluyente”.

En la carta hizo referencia a los sectores más humildes y la necesidad de trabajar en pos de resguardar sus intereses. Como así también el sector comercial y de la industria. “El país necesita encarar una serie de reformas estructurales pensando en el mundo que viene pero con la gente adentro, esas transformaciones tendrán que ser pensadas, diseñadas y ejecutadas por hombres de Estado y no por empresarios puestos a gestionar la cosa pública”.

Para cerrar fue contundente al decir que “la victoria de la fórmula al senado de Cristina Fernández y Jorge Taiana es la respuesta más contundente para recuperar la esperanza y frenar el ajuste que se agudizará y que tanto afecta a nuestra gente”.