Momentos críticos en ITEC: sus trabajadores reclaman por sus derechos

Durante la mañana de este jueves los trabajadores de la autopartista ITEC se movilizaron hacia Casa de Gobierno para pedir un solución a la crisis económica que atraviesa la empresa y que los tiene como rehenes.

Jorge Salinas, Secretario General del Sindicatos de los Plásticos, acompañó a los manifestantes y comentó cuál es le motivo por el que hicieron este reclamo: “Ayer la empresa no se presentó en la Subsecretaria de Trabajo. Teníamos una reunión y sólo presentaron un escrito que dice que no tiene el dinero para no pagar los sueldo”.