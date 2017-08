No pudo votar porque se equivocó de DNI

1:26 pm

Muchos electores se presentaron en sus mesas con documentos inhabilitados. Para que no te pase, leé la nota. Alicia se sorprendió al no poder emitir su voto a causa de haber errado a la hora de elegir con qué documento de identidad presentarse a votar. Lo que sucedió, es que no se presentó con la