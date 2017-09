Nuevamente problemas en la EMA, los empleados tomaron la fábrica

Todo mal. Así parece estar la situación en Electrometalúrgica Andina. Es que cansados de promesas incumplidas, los trabajadores tomaron la fábrica. La protesta, que es llevada adelante por 300 empleados, comenzó sobre el mediodía de hoy y es por tiempo indeterminado. Así lo explicó el tesorero del Sindicato Químico, Rubén Gordillo.

“Estamos cansados, la situación no da para más. No quieren pagar el aumento otorgado en mayo. El incremento de sueldo fue del 23% y no hemos visto nada de eso. Seguimos cobrando un salario con valores del año pasado”, dijo indignado Gordillo.

En el mismo sentido aclaró “la empresa dice que no lo puede pagar, pero claramente no lo quiere pagar”.

El sindicalista explicó que el reclamo no es nuevo y que todo explotó por la mala predisposición de la patronal para llegar a una solución. “Hemos parado y tomado la fábrica. La medida es por tiempo indeterminado. La semana pasada dictaron la conciliación obligatoria. Hoy teníamos que tener una respuesta y eso no pasó. La empresa dijo que no podría pagar y tampoco propuso una forma de pago para afrontar la deuda. Directamente no nos quieren pagar”.

Gordillo molesto dijo que Electrometalúrgica Andina no tiene motivo alguno para no afrontar el aumento. Esto teniendo en cuenta que la actividad venía siendo normal. “La empresa recibió mucha ayuda del gobierno provincial y nacional. No hay motivos para no pagar”.

Para cerrar el trabajador también denunció que los trabajadores no vienen recibiendo la ropa adecuada de trabajo. Como así también la mercadería por realizar un trabajo insalubre.



Historia repetida

La toma de Electrometalúrgica Andina por parte de sus empleados no es la primera vez que ocurre. En noviembre del 2015, por miedo a un cierre total, los operarios pasaron varios días en la empresa. Todo esto sucedió por la falta de ayuda de Nación para afrontar los gastos de energía a la hora de producir.