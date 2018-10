Núñez dejó la puerta abierta para un contacto con Uñac y su posible paso a Todos

Si bien el discurso de algunos tiene base en terminar la gestión porque para eso los han votado, existen otras figuras políticas que empiezan a mostrarse interesados de cara a las elecciones del año que viene. Y entre esas posibilidades están las de los intendentes que posiblemente puedan cambiar de vereda, como es el caso de Gustavo Núñez, intendente de 9 de Julio que expresó que no tuvo contacto político con el Gobernador Sergio Uñac, pero dejó la puerta abierta para una reunión en un posible paso al Frente Todos.

Núñez fue uno de los intendentes que dio el golpe en las elecciones del 2015 cuando le arrebató 9 de Julio al Frente Para la Victoria que tenía a Oscar Matamora como candidato e impulsado por Walberto Allende . Es que se trataba de un departamento ganado por el basualdismo, algo no esperado por cómo se habían dado los resultados de las PASO.

Pero es ahora que Núñez podría dejar las filas del basualdismo y pasar al uñaquismo, aunque primero aclaró que “nunca he tenido un acercamiento, hemos trabajado siempre desde lo institucional, no hemos tenido charlas”.

Pero en relación a la posibilidad un acercamiento dijo: “Yo no voy a ir a hablar ese tema con el Gobernador, pero si él me lo propone, bueno”, dijo el intendente de 9 de Julio y agregó “yo tengo un espacio el cuál me dio la posibilidad y estamos trabajando y defendiendo esos intereses”.