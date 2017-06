Por obras viales y de vivienda, Nación le debe casi $2.000 M a San Juan

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Roberto Gattoni, dialogó con DIARIO HUARPE y dijo que desde el gobierno nacional se adeudan casi $2.000 millones a la provincia en concepto de obras viales y de vivienda. Al mismo tiempo aclaró que la situación es crítica, pero garantizó que el Ejecutivo local viene haciendo todo el esfuerzo necesario para mantener el nivel de empleo.

Hay que decir además que, desde el Ministerio de Infraestructura, están realizando todas las gestiones necesarias para destrabar el envío de fondos. Acción necesaria para continuar con los trabajos sin mayores sobresaltos.

“Desde Nación nos están adeudando $1.000 millones en obras que corresponden a vialidad nacional y casi 900 millones del Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI). Estamos esperando y haciendo las gestiones necesarias para destrabar esta situación, queremos que de inmediato se liberen los expedientes para ir recibiendo los recursos”, explicó el ministro Gattoni.

El funcionario que maneja los fondos en la provincia añadió también que la postura local será poner el dinero necesario para que las obras no se detengan. “Mientras tengamos la posibilidad de calzar financieramente las obras lo haremos, de todas formas si esto no mejora llegará el momento en que no vamos contar con las posibilidades económicas de hacerlo”.

Hay que recordar que la provincia viene construyendo casi 6.000 viviendas a la vez y también encarando obras viales como la de Ruta 40 a la altura del Estadio del Bicentenario.