Olmedo: “Las economías regionales no están para mantener a los que no trabajan”

El diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, visitó visitó la provincia como parte de su campaña para dar a conocer su propuesta como presidenciable. El legislador de la inefable campera amarilla pasó por DIARIO HUARPE y concedió una extensa entrevista en la que habló de todo.

¿Cual es el objetivo de su visita?

Estamos llevando nuestra propuesta para Presidente la Nación. Nosotros vemos un país distinto, un país donde la familia tiene que ser la base de la sociedad. El orden por sobre todas las cosas, el respeto a dios, el orden natural de la familia, hay que volver a eso que Dios nos ha enseñado, mamá, papá hijos educación devolverle la autoridad a las maestras en las escuelas para que puedan enseñar educar la vuelta al servicio militar para jóvenes que no estudian ni trabajan para darle oportunidad a que salgan adelante.

Además creo que debemos devolverle la autoridad a la Policía donde hoy en día hay derechos para los delincuentes y no a la Policía que a la sociedad que se siente presa de los derechos de los delincuentes y de los jueces garantistas. En definitiva hay que volver al orden en nuestra Argentina.

¿Concuerda con Bullrrich sobre que la gente que quiere pude tener armar?

La seguridad pasa por el orden y devolverle la autoridad a la Policía, debemos devolverle la autoridad a las fuerzas de seguridad. Un policía que abata a un delincuente será condecorado. Abatirlo no quiere decir matarlo sino dejarlo fuera de combate, reducirlo y así evitar que se cometa un delito. A ese policía en vez de enjuiciarlo hay que condecorarlo.

¿Cuenta con referentes en San Juan?

Ayer me reuní con pastores evangélicos y referentes de la Iglesia Católica, especialmente con grupos Pro Vida que llevan nuestra ideología adelanta estamos a favor de la vida del niño por nacer y en contra de las políticas de género.

¿Qué piensa de la situación económica actual?

Hace falta reconocer a las economías regionales como la base del desarrollo de la Argentina hay que quitarle presión impositiva. Este gobierno le impuso nuevos impuestos a las economías regionales, las economías regionales tiene que ser nuevamente el motor del país, no puede ser que la economía regional sufra por un poder centrado en Buenos Aires en donde mal reparten el dinero y muchas veces se lo roba. Las economías regionales no están para mantener a los que no trabajan en Buenos Aires o rompe el Congreso de la Nación.

¿De la política cambiaría qué piensa?

Debemos tener un dólar competitivo porque nosotros producimos alimentos para el mundo. Igualmente creo que los que producen deben tener menos cantidad de impuestos para que pueda tomar más mano de obra y generar empleo y riqueza. Creo que algunos políticos generan pobreza a propósito para que los sectores más castigados sólo dependan de un plan social y los más pobres nunca puedan ser libres y mejorar su situación.

El costo del flete siempre fue un problema para el interior, usted qué solución propone

Con que solo le saquen las retenciones al campo cambiaría la cosa. En Buenos Aires hacen las grandes inversiones en trenes pero en el interior la vía del tren es una reliquia. Tiene que haber un país federal no solo en lo económico, sino también cultural y desde lo geopolítico para que se desarrolle nuestra Argentina en su conjunto y no que solo avancen las capitales que limitan con una provincia y tiene vista al río y nosotros siempre quedamos al fondo como el caso de San Juan o al fondo a a la derecha como es Salta.

¿Qué postura tiene ante la actividad minera?

Con los recursos tecnológicos que hay se puede cuidar el medio ambiente y hacer minería. Además es importante tener previsibilidad porque sino las inversiones se van a otros lugares. Más que pensar en retenciones se debe buscar que la minera sea socialmente responsable para que las utilidades queden en donde se desarrollan y no se lleven los recursos y no quede nada.

Yo prefiero que vengan más mineras a invertir que generen mas mano de obra y cultura del trabajo a querer cobrarle a alguna y que no venga. Hay que ser muy claro los que generan los puestos de trabajo son los privados no el Estado, el Estado gasta el privado genera cuidando el medio ambiente y dejando lo que tiene que dejar para nuestro país con las reglamentaciones claras van a venir inversiones.

¿Usted propone eliminar los planes sociales?

No, los beneficiarios de planes sociales tienen que trabajar por lo que reciben, no puede ser que haya argentinos que trabajan para otros que no lo hacen, es una cuestión de respeto. El que no busca trabajo perderá el plan, el que comete delito perderá el plan y el que corte una calle perderá el plan, porque los que cortan una calle le quitan la posibilidad de trabajo a la persona que con su labor le está pagando el plan.

Actualmente la política fomenta la vagancia. En mi provincia la fecha en que se cobra el plan, es el día de mayor venta de droga, venta de alcohol y más juego en los casinos. Hay un dinero que le cuesta a la sociedad que va a las adicciones una persona adicta es una persona enferma hay que tratarla como tal porque es un problema de salud.

Hay que ver a dónde va a parar el dinero de un pueblo. No se puede dar sólo derechos sin pensar también en las obligaciones. En definitiva hay que probar trabajando, sobre todo el sector política debe trabajar . El sector político se divide para reinar y se une para robar tenemos que terminar con la corrupción en la Argentina.

Recibe muchas criticas, cree que quienes lo critican igual lo votarían.

No tengo dudas de que si hay mucha gente que me votaría. Uno de los temas importantes es que yo estoy en contra del matrimonio igualitario. Todos sabemos que es inviable que dos hombres o dos mujeres tengan un hijo por eso no se pude hablar de matrimonio, sino más bien de unión civil. Todas las leyes que vaya contra el orden natural, contra el diseño de Dios, deben ser suspendidas.

¿Qué piensa de los siguientes dirigentes?

Cristina Kirchner: es una expresidenta en donde todo lo que se planteo lo llevó adelante su plan. Quebró con las iglesias, rompió la cultura del trabajo, desordenó un país que estaba ordenado. Creo que no es lo que la Argentina esta esperando y la Argentina necesita.

Mauricio Macri: continuemos.

Sergio Massa: está buscando la avenida del medio, más que buscar la avenida del medio, hay que buscar el camino correcto.

Juan Manuel Urtubey: Es un gran político, pero yo soy un gran líder social. Él se saca fotos con los políticos yo veo los problemas de la gente.

Sergio Uñac: Tengo respeto porque lo que se dice de él pero no lo conozco.

José Luis Gioja: Somos compañeros de bancada, he compartido muchas sesiones con él y le tengo mucho respeto.