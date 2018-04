Luego de la nota publicada por un medio nacional donde indica que Marcelo Orrego sería el próximo candidato a gobernador por Cambiemos, el propio intendente de Santa Lucía dialogó con DIARIO HUARPE y se encargó de desmentir esta versión al decir que “solamente estoy pensando en terminar de la mejor manera mi gestión”. Al mismo tiempo aclaró que la reunión con los funcionarios nacionales fue netamente para hablar de obras y el envío de fondos.

En el mismo sentido fue contundente al decir que “cuando uno tiene estas reuniones aprovecha para hablar de gestion no de candidaturas. Hoy estar hablando de candidaturas no me parece. Estar especulando con esto, cuando hace seis meses fuimos a las urnas no tiene sentido y me parece apresurado”.