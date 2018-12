El actual intendente de Santa Lucía Marcelo Orrego lanzó su precandidatura a la gobernación provincial por un espacio opositor que aún no tiene nombre pero que por el momento se llama Cambiemos. Lo curioso es que Orrego mencionó que será el número puesto del sector para pelearle al oficialismo pero lo hizo sin tener un plan de gobierno para presentar.

El intendente Orrego había expresado a comienzo de semana que no era momento de hablar de candidatura y que era algo que no lo analizaba, pero sorpresivamente al día siguiente dio a conocer que será el precandidato. Dijo que la decisión fue porque debía consultarlo y ponerlo a consideración de la familia.

“Hay algo que me ha caracterizado es que yo no prometo”, mencionó Orrego acerca de su campaña y agregó que “los programas de gobierno no se hacen de un día para el otro. Es un trabajo silencioso que lo hacen los técnicos”, haciendo alusión a que aún no tiene un programa de gobierno ya que están trabajándolos los técnicos de su espacio.

Al ser consultado sobre qué proponía como precandidato a Gobernador, Orrego dijo: “Hoy explicar un programa de Gobierno, en esta historia que estamos comenzando con mucho gusto lo vamos a explicar, será un día muy especial pero antes tenemos que escuchar a todos los actores”, mencionó sin arrojar una definición acerca de cuál será su propuesta principal para convencer al electorado.

El ahora precandidato a Gobernador sostuvo que presentarán la propuesta de gobierno antes de las PASO.

Sobre sus convicciones y los ideales políticos que tiene, Orrego sostuvo: “Soy de extracto Justicialista, vengo del justicialismo, no voy a negar nada que no soy. Roberto (Basualdo) me abrió las puertas en Producción y Trabajo” y sobre el Gobernador Sergio Uñac dijo “yo no me comparo con Uñac, sólo somos distintos”.