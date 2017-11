Otorgarán un plus de $6 mil para empleados judiciales

Durante la jornada del jueves, la Corte de Justicia acordó otorgar, por única vez, una suma no remunerativa y no bonificable como “Ayuda Extraordinaria” económica. El plus será de $6.000 por persona en actividad al 30 de septiembre del 2017 en la Planta Permanente del Poder Judicial.

La forma de pago será en dos partes: 3.000 en diciembre de 2017 y $ 3.000 en enero de 2018. Por otra parte, a quienes posean un contrato de colaboración con este poder del Estado se les asignará la suma de $4.200, a pagar $2.100 en diciembre de 2017 y $2.100 en enero de 2018.

El otorgamiento de esta ayuda extraordinaria está motivada “en las presentes circunstancias económico financieras”.