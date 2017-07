Panedile echó casi 200 trabajadores y tensó la relación Nación-Provincia

El conflicto de la empresa Panedile con Vialidad Nacional ganó el protagonismo durante la presente semana y puso en relieve una serie de desinteligencias que terminaron con casi 200 trabajadores en la calle. Todo esto sucedió a menos de tres semanas para las PASO y tensó la relación Nación-Provincia de una manera nunca vista. Además ralentizó los trabajos de una obra clave para los sanjuaninos, la Ruta 40.

Tan grande se hizo la bola, que el tema ganó la campaña electoral y, desde todos los sectores, salieron a dar su opinión. Sin dudas uno de los frentes más perjudicados fue Cambiemos. Es que el lugar elegido para su presentación en sociedad, la obra de Ruta 40 por significar progreso y empleo, terminó siendo el sinónimo de despidos y familias sin una contención salarial.

Declaraciones cruzadas, intervención de Fiscalía de Estado y la intención de reubicar a los despedidos con más obra pública fueron algunas de las cuestiones que ganaron la escena

El titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, aseguró al respecto que la empresa Panedile cobró de forma adelantada por parte del trabajo y no dudó en decir que si es necesario se rescindirá el contrato para que no exista atraso en la obra. “Es falso que no le hemos pagado, durante el gobierno de Gioja les adelantamos el 20%. Es más, la empresa todavía no hizo el trabajo por el que ya se le pagó. Sería bueno que Dragonetti (propietario de Panedile) de la cara con los trabajadores despedidos.

Desde la empresa constructora dejaron en claro que la falta de las expropiaciones retrasó la obra, acción que les hizo perder dinero, además denunciaron que desde enero pasado no reciben el pago de los trabajos realizados. “Las autoridades no hicieron ni una sola expropiación, solo se cuenta con algunos permisos precarios obtenidos gracias a la buena voluntad de los vecinos”, expresaron a través de un comunicado.

En medio de estas declaraciones cruzadas, el titular de Vialidad Nacional, fue tajante al decir que “nuestro objetivo es empezar una obra y terminarla. Si hay que rescindir lo rescindimos, ponemos otra empresa a trabajar y seguimos para adelante”.

Si bien es cierto que todo esto se da entre una firma privada y Nación, desde San Juan rápidamente salieron a decir que generarían más obra pública para tomar a los despedidos. Como así también aclararon que harían todas las gestiones necesarias para revertir la situación.