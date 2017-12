Para la Fiscalía de Estado, debe modificarse la ley de Glaciares

En tiempos en los que el futuro del mundo se encuentra en manos de la gobernanza ambiental, un estado de derecho ambiental que permita el desarrollo de los pueblos y las actividades que permiten el crecimiento, en el país se planteó la modificación de la ley de glaciares. El sector empresario minero y el Ejecutivo provincial se mostraron de acuerdo, mientras que desde el organismo que defiende los intereses de la provincia en la Justicia expresaron que “la actual ley de Glaciares debería tener modificaciones pero con un piso básico”.

Desde la Dirección de Derecho Ambiental de la Fiscalía de Estado de la provincia, el titular de esa área, Gastón Noguera Ramos, dio a conocer la postura acerca de lo propuesto entre los ministros de Minería de las provincias y el presidente Macri a mediados de noviembre, sobre modificar la ley de glaciares.

“Es necesario cumplir las leyes que están y no hay que seguir haciendo leyes que no se cumplen. La actual de Glaciares debería tener modificaciones pero con un piso básico, mínimo e inderogable, algo que amerite que las provincias puedan optimizar la protección del medio ambiente, en este caso los glaciares. Pero si no es así, sería una ley inconstitucional si como provincia no podemos legislar”, comentó Noguera Ramos.

El abogado especialista en derecho ambiental, explicó que “la ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos y eso significa que se delegan las facultades legislativas a la Nación para regular las cuestiones ambientales. Pero esto dispara que como provincia se delegan estas facultades, lo que significa también que la ley nos tiene que dar la base mínima para poder legislar desde ese punto. Esto tiene que ser una unidad en todo el territorio de la Nación, no puede ser una para cada provincia, es decir, hay que unificar criterio para todo el territorio de la Argentina porque las cuestiones ambientales no pueden tener criterio disímiles”.

Sobre si la ley es válida o puede ser declarada inconstitucional, Noguera Ramos dijo que “hay que ver es que si el piso que existe es muy alto y si no le deja a la provincia la posibilidad de optimizar la protección, sería inconstitucional”.

En caso de modificarse la ley y dejar claro alguno grises que existen, según los distintos sectores del ámbito minero, San Juan podría verse con un problema menos a la hora de la construcción del Túnel de Agua Negra. Es que debe atravesarse la cordillera de Los Andes y en la zona existen algunas formaciones de hielo que, según la interpretación de la ley, podría no trabajarse en esa zona.

“Hoy el mundo se pelea por el agua, pero si se comprueba científicamente que ese hielo no es una reserva y no repercute absolutamente en nada. Y allí se hará un puente que une dos ciudades, lo que optimiza la protección y la economía de un lugar, se tiene que priorizar en esa ponderación de intereses el progreso”, concluyó el profesional jurídico ambiental.