Peñaloza: “No voy a permitir que pongan más trabas a la industria vitivinícola”

La diputada nacional Florencia Peñaloza salió al cruce del intento del Gobierno de Mauricio Macri para gravar con impuestos internos el vino y los espumantes.

“Una vez más el Gobierno nacional intenta ir contra las economías regionales, poniendo mayores cargas impositivas a la producción nacional, destruyendo la fuente de empleo de muchas familias”, sostuvo.

Peñaloza, además, dijo que “el vino, nuestra bebida nacional, está atravesando una situación por demás complicada desde hace bastante tiempo y la aplicación de un impuesto complicaría aún más su realidad”.

“No quiero dejar de resaltar que este año hemos conseguido dictamen favorable en la Comisión de Economías Regionales de un proyecto de mi autoría en el que insto al Gobierno nacional a que aplique medidas para controlar las importaciones de nuestras economías regionales, recalcando entre ellas la importación del vino. Considero fundamental cuidar la economía local y con ello las fuentes de empleo de nuestros ciudadanos”, agregó.

Para finalizar, Peñaloza afirmó que “desde mi banca de diputada nacional no voy a permitir que pongan más trabas a la industria madre de mi provincia. Fui al Congreso a defender a San Juan, no a entregarlo. Estoy activa y no me vendo. No voy a dejar que lastimen a San Juan”.