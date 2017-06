Peñaloza con silencio de radio y una decisión que divide aguas

¿Qué hará Florencia Peñaloza? Esa es la pregunta que hoy muchos se hacen de cara a la conformación de listas para enfrentar las Elecciones Legislativas. La diputada nacional, que representa a Sergio Massa en nación e integra el Frente Somos San Juan junto a Mauricio Ibarra, quedó en el ojo de la tormenta ayer. Esto, luego de que el partido camionero de la Cultura, la Educación y el Trabajo, decidiera jugar para el oficialismo provincial.

La decisión de Antonio Ponce, secretario general de STOTAC, dejó en off side a la diputada nacional, quien asumió esa banca en la Cámara Baja luego del fallecimiento de Enrique Castro, y sin dudas puso en evidencia una interna que promete tener más capítulos.

Peñaloza, quien prefirió el silencio de radio ante el asedio periodístico de las últimas horas, tiene por delante una decisión clave ¿Pateará el tablero? por ahora nadie lo sabe. Desde su entorno dejaron en claro que tiene el apoyo necesario de Hugo Moyano para seguir con su cargo, pero además para ser candidata a senadora por el Frente Somos San Juan. Si esto se da así, ocupará el segundo lugar de la lista detrás de Mauricio Ibarra. También expresaron que la decisión de Ponce no influirá en nada en una potencial renuncia al espacio camionero, esto teniendo en cuenta que Peñaloza es autoridad partidaria, vicepresidenta.

Quien sí salió a poner la cara fue Ibarra, quien estuvo reunido con la diputada nacional, y sentenció al respecto que “Florencia hace un año que viene siendo noticia. Es una de las novedades que dio la política. En su diputación nos asombró a propios y extraños, no como otras que son diputadas nacionales de otros partidos, como el bloquismo por ejemplo, que llevan 20 años en el cargo y no se sabe nada y solamente hablan de administrar su partido”. En este sentido cargó las tintas contra Antonio Ponce al decir que “en camioneros hay un hombre que usurpa un lugar. Ponce es un hombre grande y no veo bien que se comporte como un niño. Hoy no están honrando la memoria del querido Oso Castro. Hoy STOTAC funciona en la sede la UOCRA con Eduardo Cabello”.

Del otro lado de la vereda, integrantes del partido camionero, fueron tajantes al decir que “Peñaloza siempre trabajó por su lado, nunca incluyó a nadie. Acá no la criticamos, pero somos dueños y tenemos la libertad de sumarnos al espacio donde más contenidos nos sintamos”.

La división está clara. Camioneros por un carril y Peñaloza por otro, ahora la joven diputada nacional deberá decidir qué hacer. Por delante dos caminos, seguir en el Frente Somos San Juan y jugar como candidata a senadora nacional o bien acatar la decisión del espacio que la llevó a la Cámara Baja.