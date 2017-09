“Pepe” Camacho bajó su candidatura por falta de fondos

Luego de haber superado el filtro de las PASO de agosto, José “Pepe” Camacho decidió bajar su candidatura a senador nacional de cara a las Elecciones Generales de octubre próximo por falta de fondos. De esta manera, el partido MOVICOM, se queda sin representantes en las urnas. En diálogo con DIARIO HUARPE, el exintendente de Chimbas, contó los pormenores de su decisión y aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas a sus votantes.

“Económicamente no estamos en condiciones de afrontar ninguna campaña. No nos llega la cedula de Nación y no sabemos si nos darán o no recursos para poder estar. Tendríamos que estar desde hace un mes en la calle con la campaña y no podemos. No tenemos los recursos económicos para hacerlo”, se lamentó Camacho. En este sentido añadió “en la campaña anterior me gasté $100 mil y tuve que vender un auto, hoy no cuento con esta posibilidad y la mejor decisión es bajarnos. MOVICOM no está en octubre”.

Sobre esto último, el exintendente de Chimbas, añadió “más de 11.200 personas confiaron en nosotros, en nuestra propuesta y debemos pedir las disculpas del caso. Por no poder estar y no llegar con las propuestas a octubre”. A la hora de referirse por quién deberían inclinarse sus votantes sentenció que “no vamos a pedir que voten a algún candidato en particular, pero si que voten contra los ajustes, la pobreza y los despidos”.

Para cerrar, Camacho pidió su apoyo para Cristina Fernández al decir que “ella es muy generosa, no maltrata a nadie y busca la unidad del peronismo para frenar el atropello de Cambiemos” y sentenció que, de ahora en más, todas sus fuerzas estarán abocadas a trabajar políticamente para el 2019. “En las PASO no sacamos el caudal de votos que pensábamos, pero seguiremos en política y seremos una opción en 2019”.