Piden investigar a ECOGAS para saber si invirtió parte de sus ganancias

Los diputados nacionales Walberto Allende, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza realizarán este lunes una denuncia penal en la Justicia Federal para que si investigue si ENARGAS autorizó a ECOGAS a repartirse $617 millones de ganancias del 2017 sin haber realizado ninguna inversión en obras. La presentación se hará ante el juez Leopoldo Rago Gallo a las 9.30 horas.

Hay que recordar que la empresa distribuye el servicio de gas natural en San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca y Córdoba.

La denuncia que harán efectiva los legisladores en representación de San Juan busca saber si existió la autorización del ente nacional para que la empresa distribuidora se reparta utilidades por un monto total de $617.150.434. Además si hizo o no las inversiones comprometidas en infraestructura. Hay que decir que si no existió tal autorización y las obras no están hechas, el ENARGAS debería haber multado con $150 millones a ECOGAS y eso no pasó.

Hay dos pasos obligatorios para poder distribuir Ganancias, primero un control sobre las obras por parte de ENARGAS con la emisión correspondiente del certificado de obra y la autorización expresa para poder distribuir todo monto en base a este concepto.

Haber dividido ganancias sin cumplir con las obras de infraestructura podría investigarse como una presunta estafa, ya que los usuarios pagan ese ítem en la factura de gas.

La denuncia que efectuarán los diputados nacionales ante la Justicia Federal será una puerta abierta para otras presentaciones judiciales. No hay que olvidarse el escándalo que se originó con las más de 12 mil facturas con consumos estimados y no reales que distribuyó la empresa. Esto podría ser parte de una futura ampliación de la denuncia por parte de los legisladores.