Para el PJ de Chimbas, Mañé le mordió la mano al que le dio de comer

Luego de la confirmación del pase de Carlos Mañé del peronismo a las filas de Cambiemos para ser precandidato a intendente de Chimbas, las repercusiones no tardaron en llegar.

Días atrás, el gobernador Sergio Uñac fue contundente al decir que con esta decisión “el que puede perder es él, no Chimbas”. Ahora también sumó su opinión el secretario político de la Junta Departamental, Julio Godoy.

“El peronismo de Chimbas tiene una posición muy clara, se alinea con lo que planteó el gobernador a nivel provincial. Y vemos con mucho dolor la actitud de Mañé porque en términos concretos los compañeros pensamos que no se muerde la mano de quien da de comer”, disparó.

Sin bajarle el tono a las declaraciones, el funcionario chimbero añadió: “No se pueden cambiar las convicciones como se cambia una camiseta. En el peronismo de Chimbas podemos tener diferencias, de hecho somos un colectivo de compañeros que venimos de distintas expresiones, pero nos unifica este concepto doctrinario de que primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces, cuando invertimos esta relación las cosas no andan”.

Godoy, además, fue crítico al decir que Mañé puso adelante “ambiciones desmedidas y personales de querer ocupar un cargo”, cuando “el contexto político y social demanda que seamos un peronismo que dé la lucha” al proyecto del gobierno nacional.

“Porque no me gusta el lugar que tengo que ocupar en el peronismo, no me voy a ir con el enemigo”, cuestionó el militante justicialista.

“Si dejás los principios políticos por una ambición personal para nosotros es traición. Después de las internas de 2015, el gobernador le dio una contención y lo incorporó a su gabinete provincial. Esta actitud no habla de su hombría de bien”, concluyó.