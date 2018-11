Polémica apertura de sobres para la construcción del nuevo Penal

La apertura de sobres para la construcción del nuevo Penal de Ullum debía ser un mero acto administrativo, pero nada de esto pasó. Discusiones, descontento generalizado, tres empresas en el camino y hasta un funcionario que intentó impedir el acceso a la información pública por parte de DIARIO HUARPE coronaron una jornada que cerró sólo con dos UTE habilitadas para disputarse la construcción.

La idea del gobierno provincial es poder adjudicar la obra a fines de diciembre y comenzar la construcción durante el primer trimestre del año próximo. En carrera quedó la UTE conformada por Cicon, Daz, Chiconi y SAT que realizó una oferta de $1.919.826.118 y la UTE de Senda, Scop y Bilbao con una oferta de $2.576.562. Ambas muy por encima del presupuesto oficial que es de $1.670.000.000.

La discusión de la jornada y por lo que tres grupos de empresas quedaron en el camino fue por no cumplir tal cual lo indica el pliego de licitación con el ítems de “Gastos Operativos”. Es que si bien algunas lo contemplaban, el monto asignado no representaba lo que se exige en el artículo 50. El vendito artículo 50, que tanta polémica generó, indica que “La contratista, deberá realizar un depósito bancario, del 1% del monto del contrato, en concepto de gastos operativos, al momento del Acta de Inicio de los Trabajos. El comitente podrá disponer de estos fondos, que serán afectados al pago del personal del área de Proyectos y de la inspección de obra y aquel otro gasto que el comitente considere necesario en el control operativo de obra. Dicho monto debe ser expresado, obligatoriamente en la planilla de gastos generales, caso contrario la oferta no será considerada para su evaluación y no dará derecho a reclamo alguno por parte del proponente”.

Los representaste de las empresas rechazadas (UTE: Galvarini, Diamante Giuliani y SIGMA; la UTE de Mapal, Nacusi y Suyai y la UTE Perfil, Alfa Codelo y Lauchero) se mostraron disconformes con la decisión de sacarlas de carrera y dejaron en claro que harían el reclamo pertinente.

El problema con DIARIO HUARPE se dio cuando un periodista de este medio intentó conocer al detalle el artículo de la polémica y esto originó el enojo desmedido de un funcionario, de nombre Mauricio ya que no quiso brindar su apellido, quien no dudó en lanzar amenazas al decir que “si públicas eso hablaremos en otro términos”. Esto curiosamente desconociendo que estaba al frente de una apertura de sobres de una licitación pública y negando el acceso a la información pública que todo ciudadano tiene.

¿Cómo será el nuevo penal?

La nueva sede del Servicio Penitenciario Provincial tendrá una capacidad para 1.220 internos y estará compuesto por dos unidades de régimen cerrado. Además, el penal consiste en un conjunto de establecimientos y servicios independientes para que hombres privados de la libertad cumplan sus penas, y áreas centralizadas y de apoyo. Todo esto en un predio de 130 hectáreas.