Preocupación en trabajadores por despidos en fábrica de calzados

Extrabajadores de la fábrica Calzados Argentinos se encuentran viviendo momentos angustiantes y desesperantes. Es que en los últimos días fueron despedidos 23 de ellos y, meses atrás, fueron 10 los que corrieron la misma suerte. La mayoría con una vida dedicada a la empresa ya que trabajaron durante años en la fábrica que se encuentra en calle General Acha y Ruta 40.

Alberto Aciar, uno de los exempleados que fue despedido, en diálogo con DIARIO HUARPE , contó cómo ocurrió todo y cómo son los momentos por los que actualmente están atravesando 33 familias. “Son en total 33 trabajadores, en la primera tanda despidieron 10 y en la segunda 23 personas más”, explicó.

El día jueves de la semana pasada fue cuando les llegó la noticia: “De un día para el otro nos dijeron que no fuéramos el jueves a trabajar y nos llegó a la casa la carta documento”, sostuvo Aciar. Además, les enviaron una carta en la que se leían los motivos de la decisión que tomaron los empresarios. “Dicen que nosotros no hemos colaborado con la empresa, que es por falta de producción, argumentos que no son así”, afirma el hombre angustiado y con incertidumbre por el futuro.

Sin embargo, los hechos en la empresa comenzaron a cambiar en los últimos días del mes de febrero ya que empezaron con reducciones horarias. “Trabajábamos 9 horas diarias de lunes a viernes y nos redujeron el horario a media jornada. Empezamos a trabajar 4 horas y media, el tema es que no trabajamos de lunes a viernes, nos hacían ir lunes, martes y miércoles 7 horas y media, el jueves y viernes no lo trabajábamos”, explicó sobre la situación. Estos decisiones fueron tomadas debido a que, según les decían a ellos, “no había ventas, estaba todo mal y no vendían”, aunque “desde la fábrica se veían salir siempre camiones con mercadería”, manifestó el extrabajador sobre los dichos de las autoridades de la fábrica.

En la actualidad, los exempleados de Calzados Argentinos sostienen que han “empezado con acciones legales porque queremos cobrar lo que nos deben que es un mes y medio de servicio y el aguinaldo”. Además, “nos han despedido sin indemnización, sin nada”, cuenta Aciar angustiado.

Hasta el miércoles de la semana pasada la empresa contaba con 87 trabajadores, un día después, éstos se redujeron ante un despido de muchos de ellos, algunos con una gran cantidad de años de experiencia allí. “Yo llevo 16 años en la empresa pero tengo compañeros que llevan 32, 33 años y los han echado igual que a mí. La mayoría de los que han despedido tiene más de 20 años en la empresa”, comentó Aciar.

Él y sus compañeros se encuentran viviendo momentos terribles ya que en la provincia no encuentran representación es que Aciar explicó que “el gremio del calzado está en Córdoba, acá estamos desamparados, no tenemos quien nos apoye”, finalizó.

Desde DIARIO HUARPE, nos comunicamos con Gabriel Mesquida, titular de la empresa Calzados Argentinos y expresidente de la Unión Industrial y no quiso hablar sobre el tema ni brindar declaraciones al respecto.