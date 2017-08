El presidente del Concejo y un ex candidato a intendente hablan de la gestión de Aranda

Juan Pablo Dara, presidente del Concejo Deliberante y Rodolfo Colombo, dieron su visión de la gestión del intendente Aranda en la Capital de la Ciudad de San Juan al frente del Municipio.

Juan Pablo Dara – Pte Concejo Deliberante

“La gestión es muy buena. Lo notamos cuando salimos a caminar donde vamos manteniendo contacto a través de las uniones vecinales y barrios, algo que hacemos desde el año pasado al asumir. A la Ciudad vienen 250 mil personas desde afuera y son los que terminan ensuciando y no preocupándose por la Capital, algo que si hace el vecino de la Ciudad”.

Rodolfo Colombo – Excandidato a intendente

“Es difícil opinar porque competimos por lo mismo y uno siente que falta mucho para el modelo de ciudad que queremos. Pero ahora veo que hay mucha gente en la calle trabajando, pese a que tiene mucho que ver los planes nacionales, pero me alegra porque es un beneficio. No hay un modelo municipal de la Ciudad, no veo planificación”.