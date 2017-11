El Presupuesto 2018 de San Juan estará terminado esta semana

A pesar de que todavía a nivel nacional no hay definiciones, el Presupuesto 2018 de San Juan estará listo esta semana. Así lo dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, quien añadió además que la idea es presentarlo en la Cámara de Diputados la próxima semana.

Sobre este último punto hay que decir que, luego del estudio pormenorizado de los números de la provincia, se estima que el presupuesto quede aprobado a principios del mes próximo.

Hay que decir también que este Presupuesto 2018 será cerrado con números tentativos. Esto teniendo en cuenta que Nación todavía no avanza con el suyo y no hay certezas de cuánto le tocará a la provincia de cara al año próximo. Terminar de acordar el financiamiento para las grandes obras y el Fondo del Conurbano será vital.

Si bien es cierto que Gattoni no adelantó muchos detalles del Presupuesto 2018, semanas atrás le adelantó a DIARIO HUARPE que “hemos bajado algunas pautas para el armado del Presupuesto 2018. Estas tienen que ver con no superar un gasto corriente del 15,7%. Esto no quiere decir que, necesariamente, ese será el incremento de recursos para el año próximo”.