Por el presupuesto 2019, Uñac viaja a Buenos Aires

El Presupuesto 2019 sigue siendo materia de debate en la Cámara de Diputados de la Nación y a su vez, discutido y criticado por algunos sectores de la oposición.

En este sentido, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac viajará a Buenos Aires para encontrarse con sus pares a evaluar el proyecto.

“Hay un viaje a Capital Federal mañana (por este miércoles) para reunirnos con algunos gobernadores por el tema presupuestario especialmente para ver cómo están las modificaciones que estamos planteando que es básicamente la incorporación de más obra pública para las provincias”, expresó Uñac.

Sobre la posibilidad de acompañar el proyecto, el primer mandatario sostuvo que “el presupuesto ofrece complicaciones y no estoy diciendo que vamos a militar en contra porque el Estado nacional debe contar con esta herramienta presupuestaria, al igual que las provincias, pero no quiere decir que nosotros si tuviésemos la responsabilidad de elaborarlo, no lo habríamos hecho de esa manera. Vamos a ser responsable, no digo que lo vamos a acompañar pero sí a discutir”.

Además, Uñac se reunirá con el ministro de Transporte de la Nación. Sobre los motivos de la reunión, comentó que “tenemos una reunión con el Ministro Guillermo Dietrich, ya que hemos firmado el pago de cinco cuotas de parte de la deuda que Vialidad mantenía con la provincia pero también hemos asumido el compromiso de pagar algunos certificados de obras de la Ruta 40 del sector norte”.