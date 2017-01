Problemas administrativos le juegan una mala pasada al barrio Gran Libertador

A principio de año DIARIO HUARPE adelantó que la idea del gobierno de Sergio Uñac era reflotar la construcción del barrio Gran Libertador, en el departamento Rivadavia. Obra que se ubica en una cotizada zona y lleva más de 20 años frenada. Aunque ahora un nuevo problema administrativo atrasa los tiempos, según anticipó el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Juncosa.

“En un encuentro con gente de la cooperativa del barrio Gran Libertador yo pedí el listado de postulantes y todavía no tengo nada. Si mañana comenzamos a trabajar van a salir a vender carpetas y esto no es así. Yo quiero tener el nombre de los postulantes y que no venda nadie nada”, dijo Juncosa a DIARIO HUARPE.

En este sentido el funcionario añadió que “sabemos que hay vacantes y las queremos cubrir nosotros, con postulantes que hay desde el IPV. El gobierno puso dinero en este barrio, un anticipo financiero y esa sería la manera de recuperarlo”.

El complejo, que está ubicado por Libertador antes de llegar a Meglioli, fue diseñado para un total de 140 departamentos.