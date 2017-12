Quattropani criticó en duros términos la “Cena de Gala” del Poder Judicial

La Corte de Justicia decidió agasajar a sus empleados con una Cena de Gala de fin de año. Todo esto en medio de un pedido oficial del gobernador Uñac para suspender los festejos con el objetivo de optimizar los recursos. Tras esto, el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani salió con los tapones de punta y criticó en duros términos la iniciativa festiva. Tanto es así que la tildó de una “bofetada a la sociedad”.

“Es tremendo que algo se llame cena de gala. Me parece un bochorno, me parece chabacano, me parece anacrónico y me parece que es una bofetada a la sociedad”, comenzó diciendo Quattropani. En el mismo sentido añadió “el Poder Judicial no está en situación como para hacer un festejo”.