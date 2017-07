Quattropani: “Somos responsables de haber puesto en el cementerio del olvido a las víctimas”

El Fiscal General de la Corte, Dr. Eduardo Quattropani, dialogó con DIARIO HURPE y comentó acerca de un tema importante como delicado: la asistencia a víctimas del delito, en el cual comenzarán a trabajar en forma conjunta el Estado y la Justicia.

“Durante mucho tiempo el victimario tenía un papel preponderante en la vida del derecho penal. Era el gran protagonista. Ha llegado el momento de ocuparse de la víctima y también de los testigos, de cómo el sistema judicial acoge en un sistema amigable, lo protege, hace un seguimiento dela víctima y en definitiva intentan que la víctima vuelve a ser lo más parecido al día anterior al que sufrió el delito”, expresó el fiscal.

Acerca de las responsabilidad que le corresponden al Estado comentó que “el que sufre un delito, y más cuando es un delito violento, le cambia su vida. Aquel que como fruto de un delito, pierde un pariente, un miembro o la salud, jamás volverá a ser igual. Hasta ayer, el Estado no se ocupaba de ese problema. Y debería ocuparse, es una obligación constitucional”.

También hizo referencia a la responsabilidad que le corresponde a los medios de comunicación y comentó que “una víctima en silencio no es un atractivo periodístico. Una víctima que llora, se queja, protesta y cuestiona, que muestra su dolor y evidentemente si atrae. Muchas veces los medios son los únicos que hacen mover algunas causas pero también es cierto que víctimas, no sólo sufren el hecho en sí mismo sino sus familiares y su círculo intimo. Todos quedan en un estado de vulnerabilidad absoluto, muchas veces los medios los someten a un show. No es indigno exponerse pero se explota el dolor. A mí no me preocupa tanto lo que hace el periodismo sino lo que hacemos nosotros”.

En este sentido Quattropani, como fiscal comentó cual es el papel que tanto critica dentro del sistema judicial: “Cuando metemos en una audiencia a la víctima y la enfrentamos con el victimario, a un metro de distancia. Cuando la sometemos al sistema de salud o policial. Cuando la sometemos a un sistema procesal y después nos encargamos de derivarla al sistema de salud o Desarrollo Humano, y ellos no le dan protección. Cuando metemos a la víctima dentro del aparato judicial, la dejamos sola y desprotegida”.

Ante esta autocrítica el Fiscal expresó que: “Por primera vez empezamos a visibilizar a la víctima, empezamos a decir que deje de ser protagonista del derecho procesal y penal el victimario, que deje de ser el que mueve el expediente”.