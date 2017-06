Recaudación Impositiva: San Juan cerrará un primer semestre sin sobresaltos

A pesar de que todavía restan algunos días para que termine el mes, todo hace pensar que la Recaudación Impositiva del primer semestre terminará de manera equilibrada en la provincia, según explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni. Este logro se debe en gran parte a lo aportado por la moratoria que terminó en marzo pasado y que sirvió para compensar la caída en la recaudación nacional.

“Hasta mayo en la recaudación nacional veníamos a un 97% de los presupuestado, tres puntos por debajo de lo esperado. Mientras que en la recaudación provincial estamos 11 puntos por arriba. Con lo cual, la mejor performance local producto de la moratoria, nos ha permitido equilibrar la recaudación nacional. Estamos equilibrados con lo presupuestado a principio de año”, dijo el ministro Gattoni y resaltó que “nuestra moratoria nos permitió cubrir el déficit producto de que este país no arranca”. Además expresó que, a pesar de no tener los números finales del primer semestre del año, todo hace pensar que la situación local continuará equilibrada.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que las Elecciones Legislativas aporten para una mejora económica nacional, Gattoni, fue tajante al decir que “el crecimiento en términos cuantitativos tiene que venir acompañado de un crecimiento cualitativo. Si el crecimiento está concentrado en dos o tres grupos de la pampa húmeda y las economías regionales están hechas pomada y no hay mayor empleo, entonces este crecimiento no alcanza para todos”. Además apuntó que el país y la recaudación impositiva crecerán cuando exista inversión. “Si la renta financiera está por encima de la renta productiva será imposible crecer. Llevamos dos años esperando y esto no mejora”.

Hasta mayo San Juan recaudó $1.823.662 y todo indica que, una vez que cierre el corriente mes, la suma sumará poco más de $300 millones.