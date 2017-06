Reconocidos periodistas coincidieron con los números del oficialismo local

La megaencuesta de DIARIO HUARPE, que tuvo la participación de más de 30 mil lectores, dejó resultados por demás interesantes de cara a las Legislativas. Ante la pregunta ¿Quién te gustaría que te represente en el Congreso Nacional? la respuesta de los sanjuaninos mostró un fuerte espaldarazo a Sergio Uñac, ya que el 60,9% de los encuestados dijo que apoyaría a los candidatos que designe el gobernador. Un 15,6 votó por los candidatos de Sergio Massa y un 14,7% por los de Mauricio Macri.

Tras la publicación, DIARIO HUARPE, consultó a tres reconocidos periodistas de la provincia que coincidieron con las cifras que logró el oficialismo y tuvieron un párrafo aparte con Cambiemos.

Gastón Sugo, de Radio Light, dijo que “lo que veo es que se ve un escenario de estabilidad frente a las últimas elecciones del 2015. Hay preferencia por el oficialismo provincial, cosa que no ha variado de las últimas elecciones. Esta es la primera campaña sin Gioja, como gran elector, y los números se mantienen. También podemos ver que Massa ha caído con relación al 2015”. Además apuntó sobre el frente oficialista nacional “Cambiemos nunca tuvo grandes porcentajes en la provincia, pero siendo gobierno nacional y con un año y medio de gobierno es llamativo el no arranque”.

Sergio Eiben, de Radio La Red, dijo por su parte que “estos números no difieren de lo que dicen otras encuestas. En cuanto al número que logró Cambiemos hay que decir que evidentemente es una cuestión de quien representa al partido aquí en San Juan. Esto teniendo en cuenta que en el resto del país, hay quienes, indican que les irá bien. Acá no le han sabido dar una vida propia al partido, es más el partido estuvo cerrado”. Para cerrar sentenció que “los que hoy son oposición mañana son oficialismo y se abrazan. Hace dos años Basualdo se abrazaba a Massa y hoy a Macri. Hoy la gente vota personas, no ideas. De todas formas me gustaría esperar a que estén definidos los candidatos, pero los datos de la Megaencuesta van a estar cerca y no cambiarán mucho”.

Desde Radio Concepto, Ricardo Olivera, sentenció que “las tendencias en general me parecen que son correctas, salvo el caso de Massa. Yo considero que de ninguna manera Massa está por encima de Macri, los candidatos del presidente saldrán por delante de los de Massa. En cuanto a los números del oficialismo me parecen correctos, hoy el gobernador Sergio Uñac tiene más del 80 por ciento de imagen positiva”.