Reconocieron el compañerismo de los alumnos del Programa de Alfabetización de Adultos

Durante la mañana del miércoles, en la sala de Vicegobernadores del edificio legislativo, se llevó a cabo la entrega de distinciones para los participantes del Programa Provincial de Alfabetización de Adultos.

Del acto, participó el vicegobernador Marcelo Lima, quien realizó una reflexión con relación a la educación formal y a la educación no formal. “La educación formal tiene distintas etapas, primaria, secundaria y superior, con un programa curricular determinado pero fundamentalmente relacionado a la escuela, éste es el ámbito habitual de educación formal. La educación no formal creo que es necesaria para que una sociedad sea más justa y tenga la inclusión que deben tener todas las personas. La educación no formal es aquella que atrapa, atiende y contiene todas esas necesidades que la educación formal no puede contemplar”, afirmó.

Por otro lado, el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos sostuvo que “Uno de los ejes de educar ciudadanos tiene que ver con ser buen compañero. Por eso hoy estamos haciendo un reconocimiento a los buenos compañeros”.

“La escuela no sirve solamente para generar contenidos, sino también fortalecer la amistad”

Además, De Los Ríos, comentó que “por el buen desempeño del programa podemos observar que el índice de alumnos ha disminuido”.