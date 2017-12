Reforma Previsional: así votarán los legisladores sanjuaninos

Luego de una reunión con algunos gobernadores, el gobierno nacional acordó que el lunes próximo volverá a tratar en la Cámara de Diputados el proyecto de Reforma Previsional. En la previa de este importante acontecimiento, DIARIO HUARPE, dialogó con los diputados nacionales que representan a San Juan para saber cuál será su postura de cara a la importante votación.

José Luis Gioja

“Vamos a tener la misma conducta que hasta ahora, no podemos cambiar. Debemos defender la justicia social y no permitir que les metan la mano al bolsillo a los jubilados, a los niños y los trabajadores. Esto que Cambiemos pretende no tiene nada que ver con la justicia social por la cual dio la vida evita. Vamos a impedir que tengan quórum. Hay un grado de adhesión a que la ley no salga. La gente no quiere esta ley. Queremos evitar que se repita la violencia y pedirle al gobierno que piense, que recapacite. La provocación la causaron ellos, ellos provocaron cuando hicieron un dictamen con dos horas de comisión. No podemos aprobar una ley como esta en 48 horas. El Congreso pareció un mercado persa y están los jubilados en el medio. Los gobernadores ya pagaron un costo político grande por esto, esta ley previsional no cumple con el acuerdo a los gobernadores. Con esta fórmula, los jubilados tendrán un aumento por debajo de la inflación”.

Daniela Castro

“Todavía no tengo decidido qué hacer, analizaremos qué pasara en los próximos días. Este proyecto así como está no puede ser votado. Hay que ver si el Poder Ejecutivo Nacional accede a cambios en el proyecto. El debate tiene diversas aristas. Hay que ver qué pasará el lunes, seguro habrá reunión y luego tomaremos la decisión de qué hacer. Este proyecto así como está no puede entrar a votación. Cuando el oficialismo acuerde cambios recién vamos a comenzar charlar el proyecto”.

Florencia Peñaloza

“La postura será la misma que tuvimos hasta el momento. Nos sentaremos a debatir los temas previsionales de la Argentina. Votaremos en contra de esta reforma previsional y a favor de la tributaria. Sin cambios no vamos a apoyar esta ley. Se deben hacer cambios en artículos esenciales. Esta ley perjudica a los jubilados y nosotros vamos al Congreso a resguardar los intereses de todos los sanjuaninos. Sin cambios no apoyaremos la reforma previsional”.

Graciela Caselles

“No entiendo porque están llamando de nuevo a una sesión, luego de todo lo que pasó. Todo lo que se ha vivido con tanta violencia. Lo que yo puedo decir es que esta es una sesión que no debe hacerse. Cuando yo me senté el quórum ya estaba”.

Eduardo Cáceres

“La ley va a salir. Con la reunión de algunos gobernadores se decidió salir adelante. En San Luis, todos los gobernadores, firmaron un documento apoyando la reforma. Asistimos a un episodio lamentable en la historia constitucional. En donde un grupo de diputados impidió el buen funcionamiento del Congreso y no permitió que se debatiera. Lo peor que puede suceder en la democracia es que se corte el dialogo de esa manera, con episodios de violencia. Con el dialogo se pudo aprobar la reforma, con los gobernadores. Lo mismo podría haber sucedido en el Congreso”.

Walberto Allende

“No sé si dimos el quórum, nuestra postura era la misma que la de los senadores, es decir votar en contra de la medida. Hemos manifestado la participación en el Congreso, pero nuestra postura era negativa con el proyecto. Por más que rechacemos la reforma de Cambiemos, es necesario participar y aportar al dialogo, es lo que necesita Argentina. No nos hemos disfrazados de nada, nuestra postura siempre fue la misma. Cambiemos debería haber escuchado el reclamo de las provincias. Este proyecto es impopular. Nosotros no estábamos de acuerdo con los cambios de las variables de los salarios”.