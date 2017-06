Renunciamiento histórico: Gioja se bajó de la candidatura y apoyará la lista de “Todos”

“El presidente del Partido Justicialista (por Sergio Uñac) decidió que yo siga siendo diputado nacional como lo soy, que complete el periodo y es lo que voy hacer con mucho gusto. No es que me falten ganas de ser candidato a senador, porque lo he sido durante 8 años, pero hemos priorizado la unidad. En San Juan el Frente Todos, en principio, llevará una lista única”, dijo en conferencia de prensa José Luis Gioja confirmando de esta manera que no jugará en las Elecciones Legislativas de octubre próximo.

En el mismo sentido, el presidente del PJ Nacional, aclaró que la lista de candidatos será oficializada por el gobernador Sergio Uñac. Sobre este punto vale recordar que DIARIO HUARPE anticipó que los candidatos a senadores serán Rubén Uñac y Cristina López. Mientras que la de diputados nacionales estará integrada por Walberto Allende, Daniel Castro y Luis Rueda.

“La lista que oficializará el presidente del PJ es una lista producto del diálogo, producto de hablar de política con todos los sectores. Yo soy disciplinado en esto y quiero lo mejor para San Juan. Tengo una camiseta pegada al cuerpo y esa es la camiseta de San Juan. Por esa bandera voy a trabajar en esta campaña. Yo tomé la decisión de apoyar la lista, de apoyar la lista del Frente Todos. Una lista de unidad, una lista que se opone al proyecto neoliberal de este gobierno nacional”, añadió José Luis Gioja.

También agradeció a sectores del PJ local que pretendieron que fuera candidato a senador al decir que “algunos compañeros, algunas estructuras del Justicialismo que hablaron conmigo me pedían que sea el candidato y debo agradecer esto. Siempre hay que poner primero los intereses del conjunto sobre los personales”.