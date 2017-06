Renunció Oscar Ghilardi como director del Penal de Chimbas

Oscar Ghilardi presentó su renuncia al cargo de Director del Servicio Penitenciario en la jornada de hoy y, hasta tanto designen a su reemplazante, su lugar será ocupado por el secretario de Seguridad Gustavo Fariña. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales, quienes aclararon que esta decisión nada tiene que ver con la huelga de hambre que 170 internos llevan adelante desde el pasado lunes.

“Oscar Ghilardi tiene otras expectativas personales, yo debo valor lo que ha realizado en esta gestión. Me parece que es una decisión muy intima y debemos respetarla”, dijo el gobernador Sergio Uñac sobre la renuncia y aclaró que “todavía no decidimos quien ocupará ese cargo tan importante”. Al mismo tiempo aclaró que “la huelga de hambre que hay de algunos internos no tiene nada que ver con esto”.

Hay que decir que Oscar Ghilardi deja su cargo en el Poder Ejecutivo para pasar al Poder Judicial, ya que asumirá como secretario del Ministerio Público Fiscal en los nuevos Juzgados de Flagrancia que se pondrán en marcha en las próximas semanas.