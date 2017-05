Ruperto Godoy: “Hay intereses políticos en todo esto”

Luego de conocer que la Justicia dispuso el cese de sus funciones en el Consejo de la Magistratura, el senador nacional Ruperto Godoy, dialogó con DIARIO HUARPE y adelantó que el viernes realizará la apelación pertinente ante la Cámara Federal para que revea el fallo. Al mismo tiempo fue tajando al decir que hay intenciones políticas, desde la alianza Cambiemos, atrás de la medida que se difundió en la jornada de hoy.

“Yo sabía que existía una presentación para que me saquen, pero hoy me sorprendió el falló. De todas formas de manera inmediata haré la apelación correspondiente. El viernes estará presentada ante la Cámara”, dijo el senador. Al mismo tiempo expresó que “no puede un juez de primera instancia tomar esta decisión. A mí me tomó juramento la Corte de Justicia y eso quiere decir que estaba en condiciones de poder asumir “.

En la ocasión apuntó con el gobierno nacional al considerar que “la medida tiene un fuerte tinte político, de eso no cabe ninguna duda” y añadió que “ellos cuestionan que no sea abogado, pero con ese criterio el Consejo de la Magistratura no tendría representación legislativa. Es un disparate”.

Para cerrar y haciendo hincapié contra el frente Cambiemos sentenció que “ellos hoy no tienen mayoría para desplazar jueces y con mi salida la están logrando”.