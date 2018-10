Sánchez: “La gente necesita soluciones y no le importa el color político”

Continúa el cruce por las pensiones por invalidez que entrega la Nación, por lo que la semana pasada se quejó el ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, al decir que desde 2016 no se entrega ningún beneficio en la provincia, pese a que hay 20 mil trámites iniciados.

A raíz de esto, DIARIO HUARPE le consultó a la delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en San Juan, Gimena Martinazzo, quien aseguró que “es mentira” la aseveración del funcionario provincial. “Yo no puedo dar un registro de cuántas pensiones se entregan porque nosotros iniciamos el trámite y empiezan a salir, pero sé que se entregan porque la gente me viene a agradecer”, añadió.

Este medio volvió a comunicarse con Sánchez, quien se mostró sorprendido por la declaración de Martinazzo. “Me llama la atención viniendo de Gimena. Nos hemos reunido muchas veces y siempre hemos tenido diálogo. Tengo mensajes guardados pidiéndome, por ejemplo, una silla de ruedas para una persona o de cuando le reclaman por un expediente y nosotros hacemos las gestiones”, manifestó el ministro.

Incluso Sánchez ejemplificó que mantiene una buena relación al decir que Martinazzo “fue a la oficina sólo a felicitarme porque conmigo se puede hablar. Entonces, lamento que Gimena se exprese así porque la gente necesita soluciones y no le importa el color político. Con ella no he tenido ni tengo ningún problema, por eso me llama la atención. Estarán adelantando los tiempos políticos, es una suposición”.

Aunque también Sánchez se guardó lugar para la crítica e indicó que no tiene ningún listado de personas que hayan recibido el beneficio de la pensión en los últimos dos años. “En Nación nos juntamos con los demás ministros y no nos pasan ninguna alta. Si ella dice que no hacen actos y que dan las pensiones, ¿qué problema hay en que yo sepa cuántas pensiones se dan de alta?”, disparó.

El problema que se agrega ante esta falta de entrecruzamiento de datos es que el Ministerio de Desarrollo Humano no sabe si puede estar ayudando a una persona que a la vez recibe un beneficio nacional.

“Yo estoy casando de decir que capaz les estamos dando a las mismas personas por los dos lados, incluso mercadería o módulos alimentarios”, concluyó Sánchez.