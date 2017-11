¿Se diluye el pedido de revisar la obra pública de la gestión Gioja?

Luego del escrito que presentó Julio De Vido a través de Facebook en el que se apuntaban las obras sanjuaninas con fondos de Nación, legisladores locales de la oposición salieron a anunciar que quieren auditar las obras públicas de la gestión de José Luis Gioja, mencionadas de por el ex ministro de Planificación Federal, ahora detenido en el penal de Marcos Paz. Acerca del proyecto que propone crear una comisión investigadora, desde la presidencia legislativa, mencionaron que no sabe cuándo podría llegar a tratarse el pedido expresado, algo que podría no ser en lo que resta de este año.

El proyecto tomará estado parlamentario en la decimosegunda sesión del periodo ordinario que podría ser este jueves (la última fue hace tres semanas). Pero esto no significa que la propuesta vaya a tomar impulso de inmediato en el recinto, es decir, quedará a merced de los legisladores saber cuándo será tratada o bajada para ser debatida. Teniendo en cuenta que el año parlamentario termina el 30 de noviembre, se calcula que este mes sesionarán los 3 jueves que restan y eso no es garantía que el proyecto para auditar la obra pública se apruebe o no este año.

Tampoco se sabe si los diputados tratarán sobre tabla o en labor parlamentaria el impulso de la oposición, pese a que se conoció la voluntad política del gobernador Sergio Uñac de que se auditen las construcciones mencionadas.

“Recién ingresa a la Cámara de Diputados y tomaría estado parlamentario en la próxima sesión. Hablé con varios de los legisladores y están con testes en que se realice todo tipo de investigación a fin de aclarar las situaciones o las dudas que tengan toda la ciudadanía en general y los legisladores en particular”, mencionó el presidente nato de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima.

Una vez que el proyecto tome estado parlamentario podrá ser girado a las comisiones correspondiente y allí podrá determinarse si hay prioridad para tratarlo, si necesita modificaciones o si podría ser tratado en las siguientes sesiones, aunque eso deberá contar con una gran cuota de celeridad ya que sólo restarán dos sesiones ordinarias.

La legislatura tiene la facultad de armar una comisión investigadora y los mecanismos de la constitución también están en condiciones de constituir una delegación.