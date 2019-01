Serán 7 los precandidatos que buscarán la gobernación de San Juan

Terminó la incógnita. Ayer venció el plazo para la presentación de listas y finalmente serán 7 los precandidatos que buscaran la gobernación de San Juan. Sergio Uñac y Roberto Gattoni en representación del Frente Todos, Marcelo Orrego y Susana Laciar por el Frente Con Vos, principal espacio opositor de la provincia, Martin Turcumán hará dupla con Conrado Suárez por San Juan Primero, Gustavo Fernández y Federica Mariconda por Dignidad Ciudadana, Mary Garrydo y Nancy Avaro representando a la Nueva Izquierda, Alberto Agüero y Edith Liquity por el Partido del Pueblo y el Trabajo y Nancy Avelín por la Cruzada Renovadora.

En el frente que conduce Orrego, Con Vos, habrá internas en 9 departamentos. Chimbas, Rawson, Pocito, Albardón, Sarmiento, Calingasta, Iglesia, Caucete y Capital. Las negociaciones fueron hasta último momento. Fueron extremas. Tanto es así que el enojo se apoderó de muchos dirigentes. Entre ellos los del radicalismo y el bloquismo disidente que quedaron relegados entre los diputados proporcionales. Esa lista la encabeza Juan Manuel Roca, actual concejal de Santa Lucía.

La historia no fue menos fácil para San Juan Primero, el frente que lleva a Martín Turcumán como precandidato a gobernador. Primero fue la impugnación al nombre del espacio por parte del Frente Todos. Más tarde el alejamiento de Cruzada Renovadora esgrimiendo que no permitían la interna en diversos departamentos. La lista de diputados proporcionales será encabezada por José Peluc, exdiputado y quien estuvo en todo el armado político. También es cierto que, entre sus filas, cuenta con dirigentes peronistas que no tuvieron lugar en el armado de Todos.