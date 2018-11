Todavía no es un momento de decisión política para algunos, mientras otros ya tienen definido el horizonte. Y el primero de los casos es el que transita el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, quienes tesorero del partido Producción y Trabajo, principal eje de Cambiemos en la provincia y al mismo tiempo analiza acompañar a Uñac en las elecciones del año próximo.

Si bien pocos lo expresan, son momentos de definiciones políticas y el adelantamiento de las fechas de las elecciones empieza a poner contra las cuerdas a algunos dirigentes o sectores que ya conversan para tomar determinaciones. Y el caso de Soler es uno que debe definir si continúa en el frente opositor o pasa a formar parte de las filas oficialistas.

“Pertenezco a Producción y Trabajo. Soy muy particular porque creo en proyectos más que en personas, pero las personas también inciden. El hecho de que Roberto Basualdo ya no sea nuestro candidato hace que nos paremos para ver cómo sigue y en ese cómo sigue, todavía no tenemos referente”, sostuvo el intendente ullunero.

Pero en el departamento existe un grupo de oficialistas provinciales que le brindaron su apoyo por lo que mencionó que “a través de la gestión que lleva realizando el Gobernador en estos tres años, tengo un grupo importantísimo de gente peronista en Ullum que ha manifestado su intención de apoyarme para un nuevo mandato. Se han dado a llamar la pata peronista y apoyan a Uñac, entonces esto merece un paréntesis y una conversación”.

Pero Soler no se quedó allí, sino que agregó: “Creo que hay chances de acompañar el proyecto de Uñac, pero por ahora sigo estando en Producción y Trabajo. No me gusta ponerme plazos, tengo el tiempo legal, los establecidos por la legislación para definirlo”.

“Debo decir que al Gobernador le debo mucho y el proyecto de Uñac ha llamado a cambios trascendentales en la provincia, sin lugar a dudas tiene muchas cosas que compartimos plenamente”, dijo en expresiones clara de elogios hacia el oficialismo provincial.

Acercarse a Uñac y cambiar de frente político genera un lógico alejamiento del frente que hoy en día conforma por el hecho de estar dentro del partido de Basualdo. Y por eso, para Soler “cuando uno dice Cambiemos, suena a Gobierno Nacional y desde Producción y Trabajo primero apoyábamos a Sergio Massa. La coalición se armó para las elecciones legislativas donde participaba el líder del partido que era Basualdo. Es muy distinto un frente formado en esas condiciones a lo que se pueda formar ahora”.

“Creo que es importante que Producción y Trabajo junto a los otros partidos tengan un par de reuniones y se delinea para ver cómo es la cosa, así tanto los dirigentes como la gente pueda ir tomando decisiones. Creo que ya debería haber algo más claro”, cerró Soler pidiendo una aceleración de las conversaciones dentro del propio frente.